"Razgovarao sam sa austrijskim kancelarom Štokerom, kome sam zahvalan na izrazima saučešća u vezi sa konstantnim ruskim vazdušnim udarima. Obavestio sam ga o našim obaveštajnim podacima koji govore da Rusi pripremaju novi masovni udar na ukrajinske gradove", naveo je Zelenski na svom Telegram kanalu.

On je dodao da je veoma značajno da partneri Ukrajine zajednički odgovore na ove napade, prvenstveno isporukom anti-balističkih raketa Kijevu.

Zelenski je takođe naveo da je tokom razgovora sa austrijskim kancelarom razmotrena i tema evrointegracija Ukrajine.

"Mi očekujemo da će prvi klaster u pregovorima biti otvoren u junu. To je fer i Ukrajinci to zaslužuju", poručio je on.

Prema rečima Zelenskog, u razgovoru je razmotrena i saradnja dve zemlje u okviru međunarodnih organizacija.

U najnovijem masovnom udaru ruskih snaga na Kijev, koji je izveden 24. maja, tri osobe su poginule a 92 povređene, podsetila je agencija Ukrinform.

U tom napadu oštećeno je 300 objekata u gradu, uključujući skoro 150 stambenih zgrada, a ruske snage upotrebile su tokom udara 90 raketa i 600 dronova, navela je ukrajinska agencija.