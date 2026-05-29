Grupa za sada neidentifikovanih napadača zverski je nasrnula na žrtve, koristeći bejzbol ili drvene palice, nanevši im vidne povrede i krvarenja u predelu glave, piše Telegraf.

Navodi se da je tinejdžer M. F. (15) primljen u Tiršovu sa teškim telesnim povredama opasnim po život. Konstatovan mu je prelom leve potkolenice, fraktura lobanje i krvarenje na mozgu. Lekari mu se bore za život.

Maloletnik S. U. (16) ima teške telesne povrede u vidu frakture lobanje, a A. L. (18) i R. N. (29) su primljeni sa povredama glave.

Portal navodi da je tokom ove tuče oštećeno najmanje osam vozila koja su bila parkirana u blizini.

Policija je obavila uviđaj na licu mesta, a u toku je intenzivna potraga za napadačima.

Motiv ovog brutalnog obračuna u parku zasad nije poznat.

