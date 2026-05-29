Tokom sukoba koji se desio u sredu, 27. maja, teško je povređen 22-godišnji Srbin, koji se nalazi u životnoj opasnosti.

Kako prenose mediji, do sukoba je došlo u Beč–Brigitenau kada je Srbin zadobio višestruke teške povrede od uboda nožem.

Nakon medicinske pomoći koju je pružila bečka služba hitne pomoći, muškarac je u kritičnom stanju prebačen u bolnicu, saopštila je policija.

Kako stoji u policijskom saopštenju, 21-godišnji osumnjičeni iz Avganistana bio je zajedno sa trojicom prijatelja oko 19.50 časova u Stromštrase, kada je grupa naišla na 22-godišnjeg poznanika.

Iz prvobitne verbalne rasprave navodno se razvio fizički sukob.

Nakon toga, 21-godišnjak je izvukao nož i izbo 22-godišnjaka.

Neposredno nakon napada, grupa je pobegla sa lica mesta.

Povređeni je sam obavestio policiju.

Policija je odmah krenula u poteru za napadačima i u oblasti Fridrih-Engels-Placa uhapsila 21-godišnjeg Avganistanca. Kako su saopštili iz policije, on se skrivao između dva vozila.

Tokom saslušanja, Avganistanac je priznao krivično delo.

U neposrednoj blizini mesta napada policija je pronašla i bokser, koji je pripadao napadačima.

