Iznošenjem podataka iz istrage i objavljivanjem iskaza osumnjičenih i svedoka u medijima opasno je ugrožena istraga u slučaju teškog ubistva izvršenog na štetu A.N. 12. maja 2026. godine u restoranu Senjak, saopšteno je iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Podsetimo, reč je o ubistvu Aleksandra Nešovića, zvanog Baja.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu upozorava medije da se ovakvim senzacionalističkim izveštajima ugrožava sigurnost i okrivljenih i svedoka. Posebno zabrinjava tekst koji je objavljen u jednom nedeljniku, jer uz iznošenje netačnih informacija i neodgovornih komentara direktno targetira pojedina lica, čija se odgovornost utvrđuje - navodi se u saopštenju.

Istragu, prema Zakoniku o krivičnom postupku, kako je pojašnjeno, vodi nadležno javno tužilaštvo u saradnji sa drugim državnim organima i njena tajnost mora da bude osigurana u cilju rasvetljavanja svih okolnosti krivično-pravnog događaja i utvrđivanja postojanja krivične odgovornosti osumnjičenih za izvršenje krivičnih dela.

- Tužilaštvo ponovo poziva medije da pokažu profesionalnost i odgovornost prilikom svog izveštavanja, kao i da se uzdrže od komentarisanja predmeta i spekulacija koje ulaze u domen senzacionalizma - navodi se u saopštenju VJT u Beogradu.

