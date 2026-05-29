- Sud je zaključio da:nisu bili ispunjeni osnovni pravni standardi za ovako ozbiljne optužbe, posebno u pogledu obaveze pažljive provere činjenica i prava na adekvatno izjašnjavanje pre objavljivanja. Ova odluka predstavlja važnu potvrdu da i u slučaju politički eksponiranih ličnosti postoje jasni standardi odgovornog i profesionalnog izveštavanja, posebno kada su u pitanju teške i neosnovane optužbe koje mogu ozbiljno da ugroze nečiji ugled - navodi Vasiljević.

Istakla je da će "predsednik Vučić će nastaviti da štiti svoje pravo na istinu i pravnu zaštitu pred svim domaćim i međunarodnim institucijama".

- Predsednik Vučić se izričito zalaže za potpuno sudsko rasvetljavanje svih ratnih zločina i drugih teških krivičnih dela, kao što je to u pravnoj državi samo po sebi razumljivo. Upravo zbog toga je neophodno da se ovako ozbiljne optužbe ne šire na osnovu neosnovanih sumnji, a imajući u vidu izveštavanje "Der Špigel", predsednik je bio primoran da pravno reaguje protiv ovakvog izveštaja, kako bi sprečio dalju štetu po svoju ličnost i Republiku Srbiju - istakla je Vasiljević.