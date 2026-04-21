U jutarnjim satima kod Velikog Trnovca dogodilo se teško razbojništvo, kada su maskirani razbojnici koji su navodno imali kod sebe i automatske puške opljačkali vlasnike zlatare.



Glavni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Vranju Danijela Trajković kaže da je prema, za sada raspoloživim informacijama, u pitanju razbojništvo od strane više maskiranih lica. Napadnute su dve osobe, vlasnici zlatara, kojima je oduzeta velika količina zlatnog nakita.

Izvršioci su u bekstvu u za njim se traga.

Više javno tužilaštvo naložilo je uviđaj i preduzimanja svih neophodnih radnji na otkrivanju i hapšenju izvršioca.

(Novosti)