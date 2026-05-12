Prva zajednička vojna vežba Srbije i NATO-a ove godine održava se u bazi „Jug“ i na poligonu „Borovac“ kod Bujanovca, a u aktivnostima učestvuje oko 600 pripadnika Vojske Srbije i oružanih snaga više država članica Alijanse.

Kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, vežba pod nazivom „NATO–Srbija“ organizuje se u saradnji Komande Kopnene vojske Srbije i Komande združenih snaga iz Napulja i trajaće do 23. maja.

Na terenu vojnici Srbije, Italije, Rumunije i Turske

Pored pripadnika Vojske Srbije, u vežbi učestvuju i pripadnici oružanih snaga Italije, Rumunije i Turske.

Prisutan je i veliki broj vojnih planera i posmatrača iz Velike Britanije, Italije, Nemačke, Rumunije, Sjedinjenih Američkih Država, Srbije, Turske, Francuske i Crne Gore.

Rukovodilac vežbe je pukovnik Branislav Stevanović, zamenik komandanta Treće brigade Kopnene vojske.

Uvežbavanje borbe u urbanim uslovima i kontrolnih punktova

Reč je o vežbi taktičkog nivoa tokom koje će učesnici uvežbavati procedure koje se koriste u operacijama podrške miru.

Tokom aktivnosti na terenu simuliraće se različiti scenariji, uključujući:

obezbeđenje baze,

rad na kontrolnim punktovima,

kontrolu masovnih okupljanja,

borbu u urbanoj sredini.

Iz Ministarstva odbrane navode da vežba omogućava razmenu iskustava i unapređenje operativnih sposobnosti svih učesnika.

Vežba u okviru Partnerstva za mir

Kako se ističe u saopštenju, vežba se realizuje na osnovu zaključka Vlade Srbije i predstavlja nastavak saradnje Srbije i NATO-a kroz program Partnerstvo za mir.

Ministarstvo naglašava da se saradnja odvija uz poštovanje vojne neutralnosti Srbije i na ravnopravnim osnovama.

– Saradnja je u funkciji očuvanja mira i stabilnosti u regionu, unapređenja operativnih sposobnosti oružanih snaga i jačanja međusobnog poverenja i razumevanja – navodi se u saopštenju.

Cilj je jačanje sposobnosti Vojske Srbije

Učešćem u međunarodnim vojnim vežbama, kako se dodaje, unapređava se osposobljenost komandi i jedinica Vojske Srbije za realizaciju različitih zadataka, uključujući angažovanje u mirovnim operacijama.

Istovremeno, Srbija time potvrđuje opredeljenost za saradnju sa različitim partnerima uz očuvanje mira i stabilnosti u regionu.