U mirnom predgrađu okruga Ferfaks u Virdžiniji, gde uglavnom stanuju vladini službenici i njihove porodice, odigrala se scena kao iz špijunskog romana.

Iza fasade običnog doma, agenti Federalnog istražnog biroa (FBI) otkrili su u kući bivšeg visokog zvaničnika Centralne obaveštajne agencije (CIA) Dejvida Raša, više od 300 zlatnih poluga, dva miliona dolara u gotovini i kolekcija od 35 luksuznih satova.

Raš je uhapšen i suočen sa federalnim optužbama za krađu javnog novca. Ovaj slučaj nije samo priča o pohlepi, već i o zapanjujućim propustima u sistemu koji bi trebalo da bude neprobojan.

Mreža laži kao temelj karijere

Istraga je otkrila da je Rašova, skoro dve decenije duga karijera u državnoj službi, koja mu je omogućila pristup strogo poverljivim informacijama, bila izgrađena na temeljima obmane. Prema sudskim spisima, njegov put ka vrhu bio je popločan lažima.

Pokušao je da se zaposli u vladi tri puta. U prvoj prijavi naveo je samo diplomu Univerziteta Klemson. U drugoj je dodao i master sa Politehničkog instituta Renseler. Tek iz trećeg pokušaja, 2009. godine, uspeo je da dobije posao, navodeći obe lažne diplome, pa čak i sertifikat iz američke Mornaričke škole za probne pilote.

Provere su kasnije pokazale da ga evidencija ovih institucija uopšte ne prepoznaje.

Na osnovu lažne diplome sa Klemsona, Raš je 2004. godine primljen kao oficir u rezervni sastav američke mornarice. Iako je časno otpušten 2015. godine u činu poručnika, nastavio je da obmanjuje poslodavce.

Tvrdio je da je i dalje u aktivnoj službi i to u višem činu kapetana, što mu je omogućilo da nezakonito naplati oko 77.000 dolara za vojno odsustvo.

Istražitelji su utvrdili da nikada nije bio pilot. Federalna uprava za avijaciju nema nikakav zapis o pilotskoj dozvoli na njegovo ime, što baca senku na čitavu njegovu profesionalnu personu.

Zloupotreba poverenja za lično bogaćenje

Vrhunac Rašove prevare dogodio se između novembra 2025. i marta 2026. godine. Koristeći svoj visoki položaj, on je podneo više zahteva za „značajnu količinu strane valute i desetine miliona dolara u zlatnim polugama" navodno potrebnih za „troškove vezane za posao". U svetu obaveštajnih operacija, upotreba fizičkog zlata i gotovine nije neuobičajena.

Ovi resursi se često koriste za tajna plaćanja u okruženjima gde je bankarski sistem nepouzdan ili gde Sjedinjene Države žele da izbegnu bilo kakav elektronski trag koji bi mogao da kompromituje operaciju ili saradnike.

Međutim, kada je CIA sprovela internu reviziju, agencija „nije mogla da locira zlatne poluge niti značajne količine strane valute", navodi se u sudskim dokumentima. Istražitelji su pronašli samo deo sredstava u skladištu blizu njegove kancelarije, ali ne i zlato.

Nije postojao nikakav zapis da je Raš obavestio svoje nadređene o tome kako su sredstva iskorišćena. To je bio alarm koji je pokrenuo dalju akciju. Nakon što je direktor CIA-e Džon Ratklif prosledio slučaj FBI-u, agenti su 18. maja izvršili pretres Rašovog doma.

Tamo su, prema zvaničnom popisu, zaplenili približno 303 zlatne poluge, svaka teška oko jednog kilograma, čija se ukupna vrednost procenjuje na više od 40 miliona dolara. Pored zlata, pronađeno je i okodva miliona dolara u američkoj valuti i 35 luksuznih satova, od kojih su mnogi bili marke "Rolex".

Pitanja bez odgovora i sistemski propusti

Slučaj Dejvida Raša pokrenuo je lavinu neprijatnih pitanja o efikasnosti bezbednosnih provera unutar američke vlade. Program poznat kao „kontinuirano proveravanje" trebalo bi da osigura da zaposleni sa pristupom osetljivim informacijama ne postanu podložni ucenama ili da ne izdaju javno poverenje.

Ovaj automatizovani sistem prati finansijske aktivnosti, putovanja, kreditne izveštaje i druge podatke, a svaka anomalija bi trebalo da aktivira dalju istragu. Kako je Raš godinama uspevao da zaobilazi ove mere ostaje ključno pitanje za istražitelje.

U zajedničkom saopštenju, CIA i FBI su potvrdili da je hapšenje usledilo nakon interne istrage. „Nakon što je interna istraga CIA-e identifikovala potencijalna kršenja zakona, direktor CIA-e Džon Ratklif je prosledio informacije FBI-u", navodi se u saopštenju.

U međuvremenu, Raš se nalazi u pritvoru, a njegovo saslušanje o određivanju pritvora je odloženo kako bi obe strane prikupile dodatne informacije, dok je njegov advokat odbio da komentariše slučaj.

Istraga će morati da utvrdi ne samo pun obim Rašovih aktivnosti, već i kako je sistem dozvolio da se takva prevara dogodi i traje toliko dugo neotkriveno u samom srcu američkog obaveštajnog aparata.