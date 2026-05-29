Kako prenosi Censor.NET, ukrajinski operater je upotrebio standardni FPV dron kako bi pogodio vojni kamion protivnika koji se nalazio duboko na teritoriji Rusije.

Let je izveden bez ikakve pomoći repetitora za pojačanje signala, zbog čega se veruje da je reč o novom svetskom rekordu za ovu klasu bespilotnih letelica.

Iz same jedinice su otkrili zanimljiv detalj - operateri su morali da lete više od 100 kilometara samo kako bi pronašli odgovarajuću metu, dok su im udari na udaljenostima od 70 do 80 kilometara već postali rutina.

Uspešno uništenje mete na tolikoj udaljenosti pokazuje razvoj ukrajinskih bespilotnih tehnologija i širenje sposobnosti Odbrambenih snaga da uništavaju neprijateljsku logistiku čak i na velikoj udaljenosti od linije fronta, piše Censor.NET.

