OVAN

POSAO: Imate ozbiljan problem u komunikaciji sa saradnicima. Pokušavate da nametnete svoje stavove i ideje, a onda kada ih kolege odbiju to doživljavate lično i ljutite se na njih.

LJUBAV: Neraspoloženi ste zbog situacije na poslu. Bračna parnerka vidi u kakvom ste stanju i pokušava da vas animira, pruži podršku i pomogne vam da se oraspoložite.

ZDRAVLJE: U toku je nepovoljan period za zdravlje. Gledajte da ojačate imunitet što pre. Disajni organi su jako osetljivi, sinusi i bubrezi. Čuvajte se od hladnoće i prehlade.

BIK

POSAO: Energični ste, imate pozitivan stav prema poslu i verujete u uspeh. Imate veća očekivanja od poslovne saradnje sa inostranim saradnicima. Jedino vas brinu finansije.

LJUBAV: Nije vam do druženja. Prija vam samoća. Partner ne shvata na pravi način vašu potrebu da se izolujete. Jako je emotivan i ima potrebu za intenzivnom vezom.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno, a vi se osećate dobro. Potrebno je samo da nastavite sa navikama koje su dovele do toga da nemate nikakvih problema u sferi zdravlja.

BLIZANCI

POSAO: Kada posao zapinje, vi uglavnom imate neke rezervne planove kako da ga pokrenete. Danas vam ništa ne uspeva. Posao stagnira bez obzira na vaše napore.

LJUBAV: Prezadovoljni ste vezom, zaljubljeni i razmišljate o sledećem koraku. Ideja o braku vam je jako bliska, ali ne i drugoj polovini. Ona smatra da je prilično rano za taj korak.

ZDRAVLJE: Ektremiteti su ugrozeni. Prisutna je mogućnost povreda. Pripazite na ruke i noge, problemi mogu da nastanu sasvim iznenada, slučajno. Čuvajte se u saobraćaju.

RAK

POSAO: Totalno ste demotivisani situacijom na poslu. Štagod da uradite rezultata nema. Muka vam je od problema i nemogućnosti da ih rešite. Ista situacija se stalno ponavlja.

LJUBAV: U potpunosti ste posvećeni porodici. Bračni partner ima probleme i raspoloženje mu je u padu. Nemate snage da slušate o njegovim problemima niti vas zanimaju.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Imunitet je prilično slab. Skloni ste hroničnim problemima koji su povezani sa bolom u kostima i pritiskom koji stalno varira.

LAV

POSAO: Niste oduševljeni situacijom na poslu. Prisutni su problemi koje pokušavate da rešite. To vam ne ide od ruke pa ulažete dodatni trud. Uprkos tome, rezultata nema.

LJUBAV: Komunikacija sa parterom je prilično neopuštena i napeta. Nemate nikakvu želju da ga vidite. S obzirom na način komunikacije nijedno od vas dvoje ne spominje sastanak.

ZDRAVLJE: U toku je nepovoljan period za zdravlje. Neophodno je da ojačate imunitet. Skloni ste bolestima tako da u slučaju bilo kakvog simptoma biće neophodna pomoć lekara.

DEVICA

POSAO: Situacija na poslu budi u vama osećaj bespomoćnosti. Ulažete ogroman trud da prevaziđete poslovne probleme, ali konkretnih, vidljivih rezultata uopšte nema.

LJUBAV: Nezainteresovani ste za emotivnu sferu i odbijate susret sa emotivnim partnerom. On prihvata vaše odbijanje viđanja bez komentara i zakazuje sastanak sa bliskim prijateljima.

ZDRAVLJE: U toku je prilično nepovoljan period za zdravlje. Skloni ste hroničnim problemima. Imunitet je slab. Mogući su problemi sa kostima, cirkulacijom, pritiskom.

VAGA

POSAO: Poslovna situacija je stabilna. U suštini ste zadovoljni kako se sve razvija. Prilično ste opušteni. Na poslu nema stresa što je vama jako bitno. Očekuje vas finansijski dobitak.

LJUBAV: Bračni partner prolazi kroz prilično lošu poslovnu fazu. Pokušavate da ga oraspoložite, unesete vedrinu, optimizam, ubedite ga da će stvari krenuti na bolje.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Organizam je u fazi regeneracije. Ukoliko ste nedavno imali bilo kakve zdravstvene probleme, organizam se uspešno oporavlja.

ŠKORPIJA

POSAO: Situacija na poslu je prilično nezadovoljavajuća. Posla nema, a finansije su u skladu sa time. Sve to utiče na totalni nedostatak radnog elana. Uplašeni ste za budućnost posla.

LJUBAV: Bračni partner je svestan kroz kakvu poslovnu krizu prolazite i trudi se da vam pomogne. Svestan je da ste u psihološkom smislu posustali i da vam nedostaje vera.

ZDRAVLJE: Imunitet je dosta loš. Mogući su problemi sa kostima, kožim i zubima. Zakazujete hitno posetu stomatologu. Problem je nastao u nepovoljnom trenutku.

STRELAC

POSAO: Zadovoljni ste kako se posao odvija. Saradnja sa kolegama je odlična. Jedino što vas brine su loše finansije. Imate utisak da nisu u skladu sa time koliko radite i postižete.

LJUBAV: Imate potrebu da vreme posvetite sebi. Emotivna partnerka insistira na susretu, ali vi niste raspoloženi. Odbijate je što ona prihvata bez ikakvih komentara.

ZDRAVLJE: Imunitet je u padu. Možete da se osećate dobro, ali u svakom trenutku mogu da iskrsnu različiti simptomi. Najbolje je da ojačate imunitet, čak iako nema nikakve simptome.

JARAC

POSAO: Vi ste jedan od najupornijih znakova. Međutim, čak i vama je jasno da su vaši napori uzaludni i da niste u mogućnosti da pokrenete oblast posla. Jako ste zabrinuti.

LJUBAV: Pokušavate da se približite simpatiji. Stvar je u tome što je ona usled većih problema, tako da je ljubav ne zanima. Strpljivo čekate da ona reši svoje probleme.

ZDRAVLJE: Imunitet je u padu. Moguć je širi dijapozon zdravstvenih problema. Disajni organi su najugroženi, kao i ekstremiteti. Čuvajte se neplaniranog pada i povrede.

VODOLIJA

POSAO: Prezadovoljni ste kako se razvija saradnja sa inostranim partnerima. Razmišljate na sličan način i imate slične ciljeve. Komunikacija je redovna i harmonična.

LJUBAV: Posvećujete se porodici. Imate utisak da je sav teret kućnih obaveza na vašim leđima. Bračni partner se trudi da vam pomogne koliko je u njegovom moći.

ZDRAVLJE: Zdravlje nije najbolje. Skloni ste hroničnim problemima. Deluje da ste na njih već navikli i imate utisak da ništa ne možete da uradite u smeru otklanjanja problema.

RIBE

POSAO: Situacija na poslu je stabilna. Sve se odvija kako ste i isplanirali. Nema nikakvih teškoća. Generalno ste zadovoljni. Jedino vas brine što niste adekvatno plaćeni za rad.

LJUBAV: Imate simpatiju i pokušavate da joj se približite. Druga strana nije raspoložena za početak druženja, ali vi ne odustajete. Verujete da ćete uspeti da ostvarite redovan kontakt.

ZDRAVLJE: Zdravlje je stabilno. Osećate se dobro. Imate prilično odgovoran stav prema zdravlju i trudite se na sve načine da izbegnete zdravstvene probleme. To vam uspeva.