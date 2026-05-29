U Srbiji će u petak, 29. maja, nakon svežeg jutra tokom dana biti pretežno sunčano vreme, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Duvaće slab i umeren, mestimično i pojačan, severni i severozapadni vetar.

Najniža temperatura biće od 7 do 13 stepeni, a najviša od 23 do 27. U Beogradu će sutra, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano vreme. Duvaće slab i umeren vetar severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 10 do 13 stepeni, a najviša oko 26. Za vikend se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, u subotu sa maksimalnom temperaturom od 27 do 31 stepen.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska u subotu uveče moguća je na severu Srbije, a u nedelju u brdsko-planinskim predelima.

Od ponedeljka će uslediti promenljivo i nestabilnije vreme u svim regionima sa češćom pojavom pljuskova i grmljavina.

Sunce i danas opasno

Indeks UV zračenja i danas je visok pa se savetuje oprez prilikom boravka na suncu.

Biometeorološka prognoza

Očekuje se blago pobolјšanje biometeorološke situacije, ali se oprez i dalјe savetuje osobama sa osetlјivim nervnim sistemom i srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu razdražlјivosti i slabije koncentracije. U saobraćaju neophodna povećana pažnja.

RHMZ