U Višem sudu u Negotinu, Žarko Petrović, penzionisani stariji vodnik osuđen drugi put na 20 godina robije. Više javno tužilaštvo se žalilo Apelacionom sudu u Nišu na visinu kazne i tražilo po Istambulskoj konvenciji doživotnu robiju.

Žarko Petrović, penzionisani podoficir Vojske Srbije osuđen je u Višem sudu u Negotinu na 20 godina zatvora za teško ubistvo svoje nevenčane supruge Violete Nikolić, sa kojom ima trojicu sinova.

Sud je Petroviću izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u ovom trajanju, nakon što mu je za krivično delo teško ubistvo utvrđena kazna od 20 godina, a za krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja kazna od tri godine.

Na ovu presudu žalilo se Više javno tužilaštvo u Negotinu, koje odlukom Apelacionog javnog tužilaštva, vodi predmet. Tužilac se žalio na odluku o visini krivične sankcije.

- Ocena je da izrečena kazna nije srazmerna težinama učinjenim krivičnim delima. Žalbom tražimo izricanje kazne doživotnog zatvora - kaže Dragan Pejkić, glavni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Negotinu i dodaje da se u obrazloženju žalbe, između ostalog, pozvao i na odredbe Istambulske konvencije, međunarodnog sporazuma koji se odnosi na sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Ovo je, inače, druga presuda kojom je penzionisani stariji vodnik i nekadašnji predsednik borskog SUBNOR-a kažnjen sa 20 godina zatvora. Nakon što je, odlukom Apelacionog suda u Nišu, suđenje vraćeno prvostepenom sudu na ponovno suđenje zbog "bitne povrede odredaba u krivičnom postupku", Žarko Petrović, koji je ranije osuđivan zbog oružja po tri puta krivično i prekršajno, ponovo je oglašen krivim i ponovo je dobio 20 godina robije. Sada se čeka da Apelacioni sud u Nišu razmotri žalbu i donese odluku o daljem postupanju.

Svoju nevenčanu suprugu, dve decenije mlađu Violetu Nikolić (41), vlasnicu frizerskog salona u Boru, 24. septembra 2021. ubio je pucnjem iz krateža ispred salona u samom centru Bora zato jer je rešila da ga napusti i odseli se sa decom iz stana u kojem su godinama živeli. Toga dana je u njen salon ušao i kao mušterija, tražio od Violete da ga ošiša, insistirao da se vrati.

Nesrećnu ženu je pokušao da silom odvuče iz salona, ali je uspela da ga ogrebe makazama po ruci. On je izašao iz salona, otišao do automobila i uzeo kratež i ponovo se vratio u salon. Videvši ga, Violeta je pokušala da pobegne, ali je on pošao za njom i pucao je u nju dok mu je bila okrenuta leđima.

Sa kratežom, kalibra 12 mm, za koji nije ni mogao da ima dozvolu, ali je nije imao ni za pušku koju je prepravio, Violeta nije imala šanse. Preminula je na licu mesta.

Kako se ranije pisali, osuđeni je pre ubistva izgovorio rečenicu: "Ako nisi moja nećeš biti ničija".

