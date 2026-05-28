Zbog sumnje da je ubio ubodom oštrim predmetom u nogu Slađana M.(46) i time izvršio krivično delo ubistvo, uhapšen je Senad Z. (38) iz Zaječara koji je saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru nakon čega mu je određen pritvor do 30 dana.

-Osumnjičeni je na zvaničnom saslušanju u VJT Zaječar rekao da on nije nikoga ubio. Nije priznao delo. U njegovoj krvi je alkotestom otkrivena značajna količina alkohola koju je imao prilikom hapšenja - kaže naš izvor blizak slučaju.

Međutim, prema našim nezvaničnim saznanjima, postoje svedoci i nađeno je hladno oružje kojim je počinjeno ubistvo.

-Svi smo bili ubeđeni da je u pitanju bajonet jer je rana bila duboka. Međutim, istraga je pokazala da je u pitanju bio veoma dugačak i oštar nož - kaže nam izvor.

Slaviša Krstić, predsednik saveta mesne zajednice sela Zvezdan, odakle je ubijeni, ima samo reči pohvale za Slađana.

-Pokojni Slađan, koji je bio dobar, pošten i vredan čovek, osim što je radio u privatnoj pekari razvozeći hleb, radio je i mnogo poslova sa strane ne bi li obezbedio svoju porodicu. Kobnog dana Slađan je otišao u Zaječar da jednom čoveku montira nadstrešnicu. Taj posao je ranije pogođen. Međutim, u tom dvorištu su dve kuće, jedna vlasnika koji je angažovao našeg mučki ubijenog Slađana, a druga kuća pripada osumnjičenom Senadu. U jednom momentu, Senad je izašao iz svoje kuće, počeo nešto da dobacuje vidno pijan rekavši Slađanu ''Ja mesecima čekam baš takvog''. Zatim je ušao u kuću i odmah izašao sa tim ogromnim nožem. Bez reči je nasrnuo i ubo našeg Slađana. Hitna je došla za dva minuta, policija... strašno, u velikoj smo tuzi i šoku - kazo nam je Krstić.

Istraga je u punom jeku, sakupljaju se dokazi, razgovara sa eventualnim svedocima, očevicima. Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni Senad će do početka suđenja verovatno biti u pritvoru, odnosno, nadležni će mu pritvor produžavati obzirom na prikupljene dokaze.

Piše: S.B.