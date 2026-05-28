Nišlija Ivan M (37) osuđen je na trideset godina zatvora jer je zadavio svoju bivšu suprugu Bojanu B. (27) 21. avgusta 2014.godine u tzv. ljubavnoj sobi niškog Kazneno- popravnog zavoda.

Tužilaštvo je tada najavljivalo žalbu jer je smatrlo da je kazna za ovo teško ubistvo premala, a Ivanovi advokati jer je kazna previsoka.

Pre ubistva Ivan je godinama je zlostavljao i maltretirao svoju sugrugu, pa ga je Bojana i napustila zbog porodičnog nasilja.­

- Izjavićemo žalbu na prvostepenu presudu jer smatramo da su ispunjeni svi uslovi da mu se izrekne maksimalna kazna od 40 godina robije, odnosno najteža kazna – navodio je Vladimir Stanojević, portparol Višeg javnog tužilaštva.

Naime, nekoliko dana pre ubistva, Ivan je telefonom iz zatvora pozvao tada osmogodišnju ćerku I.M. i detetu najavio da će joj ubiti majku. O čudnom razgovoru sa ocem, dete se poverilo tetki Bobani ,Bojaninoj sestri bliznakinji.

- Dete mi je, pre odlaska na more sa Ivanovom majkom Jadrankom, ispričalo da ju je tata zvao telefonom i rekao da će ubiti Bojanu. Odmah sam to prenela sestri, ali se ona samo nasmejala. I pored upozorenja, nije verovala da će je ubiti - kroz suze je tada rekla sestra Bobana i navela da joj je dan pred ubistvo bivši zet poslao pismo i molio je da utiče na Bojanu da nastavi da ga posećuje.

Nesrećna žena došla je Ivanu u posetu, i otišla sa njim u tkz. ljubavnu sobu, gde ju je rukama zadavio. Posle dva sata, koliko traju takve posete, zatvorski stražar ga je zatekao kako mirno sedi pored žene koju je ubio. Inače, Ivan M. je bio na izdržavanju zatvorske kazne od tri godine I devet meseci jer je prodavao drogu. Iz zatvora je poslao pismo Bojani I pozvao je da ga poseti. U pismu je napisao da “ neće da je takne”.

Ivan je na suđenju tvrdio da je ubio Bojanu jer “ nije hteo da ona odvede njihovu ćerkicu (8) u inostranstvo.