Porodicu Mitrović zadesila je velika tuga budući da su ostali bez kućnog ljubimca.

Milica Mitrović se oglasila na društvenim mrežama i saopštila vest koja je sve njene pratioce duboko dirnula.

Uz snimak sačinjen od niza fotografija koje beleže najlepše trenutke koje su provele zajedno, Milica je uputila poslednji, emotivni pozdrav svojoj mezimici, ne krijući bol zbog gubitka.

- Moja Mejsi, moj mejson, moja Mejsicka, moja ljubav. Hvala ti za najdivnijih 6 godina. Zauvek ćeš biti u mom srcu uz mene. Kuća će biti tiha bez tvojih koraka, bez pogleda kojim si me pratila i bez tvoje male njuškice koja je uvek tražila ljubav i bila spremna za nestašluke. Ostavila si ogromnu prazninu koju niko nikada neće moći da zameni. Hvala ti za svaku sekundu ljubavi, vernosti i sreće koju si mi dala. Volim te beskrajno, moja Mejsi - zaključila je Milica.

Ovaj dirljiv oproštaj naišao je na brojne reakcije podrške njenih pratilaca koji su joj u komentarima pružali utehu i delili reči saosećanja u teškim trenucima.

