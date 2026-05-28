Porodicu Mitrović zadesila je velika tuga budući da su ostali bez kućnog ljubimca.

Milica Mitrović se oglasila na društvenim mrežama i saopštila vest koja je sve njene pratioce duboko dirnula. 

Milica i Željko Mitrović

Uz snimak sačinjen od niza fotografija koje beleže najlepše trenutke koje su provele zajedno, Milica je uputila poslednji, emotivni pozdrav svojoj mezimici, ne krijući bol zbog gubitka.

- Moja Mejsi, moj mejson, moja Mejsicka, moja ljubav. Hvala ti za najdivnijih 6 godina. Zauvek ćeš biti u mom srcu uz mene. Kuća će biti tiha bez tvojih koraka, bez pogleda kojim si me pratila i bez tvoje male njuškice koja je uvek tražila ljubav i bila spremna za nestašluke. Ostavila si ogromnu prazninu koju niko nikada neće moći da zameni. Hvala ti za svaku sekundu ljubavi, vernosti i sreće koju si mi dala. Volim te beskrajno, moja Mejsi - zaključila je Milica.

Milica Mitrović

Ovaj dirljiv oproštaj naišao je na brojne reakcije podrške njenih pratilaca koji su joj u komentarima pružali utehu i delili reči saosećanja u teškim trenucima.

