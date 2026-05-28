Oglasila se nekadašnja DOS-ova perjanica Žarko Korać na luksemburškoj N1. Kaže da, da je na mestu Aleksandra Vučića, ne bi mirno spavao. U svakoj drugoj državi Žarko Korać bi, po nalogu tužilaštva, bio priveden i bila bi izvršena provera da li je ovo upućena pretnja predsedniku Republike Srbije, ocenjuje medijski analitičar Uroš Piper.

Dodaje da se to kod nas verovatno neće dogoditi:

Kaže Žarko Korać još jednu interesantnu stvar, da mi danas živimo u mračnom dobu u Srbiji. E, da vidimo kako izgleda to „mračno doba“ naspram „svetlog doba“ kada su Žarko Korać i slični vodili Srbiju. Danas je prosečna plata u Srbiji 1.038 evra, a u njegovo doba, 2012. godine, bila je 366 evra.

Piper navodi još konkretnih podataka:

Nezaposlenost u Srbiji danas je osam odsto. U Koraćevo doba bila je tri puta viša, dakle 24 odsto. Direktne strane investicije u Srbiji u poslednjih godinu dana iznose 4,5 milijardi evra, dok su u njegovo doba bile šest ili sedam puta manje, oko 700 miliona evra.

Najbitnija stvar je, navodi Piper, to što se Korać i njemu slični stalno pozivaju na navodnu medijsku cenzuru.

Danas imate dve televizije koje su u 50, 60 ili 70 odsto slučajeva na prvom ili drugom mestu na daljinskom upravljaču. Nabrojte mi jednu televiziju koja je bila opoziciona od 2008. do 2012. godine, a da je bila među prvih sto kanala. Ne postoji nijedna – podseća Piper.

Za kraj analize ostavio je peti, ključni argument:

Čak 837 sudija i 150 tužilaca i njihovih zamenika ostavili ste bez posla. Ljude ste izbacili na ulicu u takozvanoj reformi pravosuđa 2009. godine. Danas niko od blokaderskih sudija i tužilaca nije ostao bez posla. E, to vam je ta „svetla“ Srbija Žarka Koraća. A u ovoj današnjoj, „mračnoj“ Srbiji prosečna plata je 1.038 evra. Građani će uskoro na izborima reći šta misle o toj nekadašnjoj „svetloj“ i ovoj „mračnoj“ Srbiji. Mislim da je Žarko Korać svoje odsvirao.