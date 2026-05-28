Tokom letnjih meseci stopala su mnogo više izložena nego ostatak godine, pa su suva koža, ispucale pete i zadebljanja čest problem. Iako mnogi misle da je dovoljno samo povremeno naneti kremu, stručnjaci upozoravaju da pojedine svakodnevne navike mogu dodatno pogoršati stanje kože na stopalima.

1. Previše turpijate pete

Jedna od najčešćih grešaka jeste agresivno uklanjanje zadebljale kože turpijom ili kamenom za stopala.

Iako na prvi pogled deluje da tako rešavate problem, preterano skidanje kože može izazvati suprotan efekat. Organizam tada stvara novi zaštitni sloj, pa pete postaju još tvrđe, grublje i sklonije pucanju.

2. Često hodate bosi

Hodanje bez obuće po pločicama, betonu ili pesku dodatno isušuje kožu stopala i povećava rizik od stvaranja pukotina.

Posebno tokom leta, kada su stopala izložena toploti i suvom vazduhu, važno je redovno koristiti hidratantne kreme kako bi koža ostala mekša i elastična.

3. Tuširate se vrelom vodom

Dugo tuširanje vrelom vodom ili česte tople kupke mogu ukloniti prirodna ulja sa kože, zbog čega ona postaje još suvlja i sklona perutanju.

Dermatolozi savetuju korišćenje mlake vode, a odmah nakon tuširanja preporučuje se nanošenje hidratantne kreme kako bi se zadržala vlaga u koži.

4. Nosite pogrešnu obuću

Otvorene sandale i papuče jesu praktične tokom vrućina, ali povećavaju trenje i dodatno opterećuju pete.

Zbog toga se zadebljala koža stvara mnogo brže. Kada god možete, birajte udobniju obuću koja pruža bolju podršku stopalu.

5. Negujete stopala tek kada nastane problem

Mnogi počnu da vode računa o stopalima tek kada pete postanu grube ili ispucale, iako je redovna nega najvažnija prevencija.

Stručnjaci preporučuju svakodnevno korišćenje krema sa ureom, posebno onih koje sadrže oko 10 odsto ovog sastojka, jer pomažu hidrataciji i omekšavanju kože.

Redovna nega, pravilna obuća i izbegavanje loših navika mogu pomoći da stopala tokom leta ostanu glatka, zdrava i negovana.