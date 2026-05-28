Policijski službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, lišili su slobode D.D. (47) i M.T. (45), državljane Republike Srbije, zbog sumnje da su izvršili krivična dela prevare na štetu dva lica iz Nikšića.

Kako se sumnja, osumnjičeni su oštećenima lažnim prikazivanjem činjenica i dovođenjem u zabludu pričinili ukupnu materijalnu štetu od 78.670 evra.

Prvi slučaj odnosi se na ugovor zaključen 29. oktobra 2025. godine sa oštećenom iz Nikšića, kojim je dogovorena izgradnja montažne kuće površine 104 m² u roku od 60 dana. Osumnjičeni su, prema navodima policije, kao predstavnici firme „Molersko fasaderska radnja i proizvodnja montažnih kuća Ivanjica“ obećali izgradnju objekta, ali radovi nikada nisu završeni.

Oštećena je po tom osnovu uplatila avans od 17.450 evra, čime su osumnjičeni, kako se sumnja, pribavili protivpravnu imovinsku korist.

Drugi slučaj odnosi se na ugovor zaključen 16. maja 2025. godine sa drugim licem iz Nikšića, kojim je dogovorena izgradnja montažne kuće površine 123 m² u mjestu Grahovo, takođe u roku od 60 dana. I u ovom slučaju, radovi nisu izvedeni.

Oštećena je uplatila 61.220 evra, nakon čega je, prema sumnjama policije, pričinjena ista vrsta prevare i pribavljena protivpravna korist.

Iz Uprave policije saopšteno je da su osumnjičeni ranije već bili predmet istrage u Beranama, gdje je protiv njih podnijeta krivična prijava zbog sličnih djela, kada su oštećenima takođe nanijeli štetu od oko 70.000 evra, a započeti radovi nikada nisu završeni.

Osumnjičeni će, uz krivične prijave, biti sprovedeni u Osnovno državno tužilaštvo u Nikšiću na dalju proceduru.