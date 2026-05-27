Ozbiljan incident odigrao se pre dva dana u jednom ugostiteljskom objektu u Beogradu kada je M. R. (26) nožem pretio maloletncama.

Mladić je 25. maja u ugostiteljskom objektu prislonio devojci M. L. (17) nož na lice, dok je drugu M. G. (17) udario, počupao za kosu, poljubio i potom se udaljio.

Ubrzo nakon toga, policija je uhapsila nasilnika i kod njega pronašla i oduzela nož.

Osumnjičeni je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela.

Imajući u vidu postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi uticati na oštećene, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da prema osumnjičenom rešenje odredi pritvor u trajanju do 30 dana.

BONUS VIDEO