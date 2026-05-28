Stravičan zločin potresao stanovnike Ulcinja! Muškarac B. G. (46) sa tzv. Kosova je u noći između utorka i srede svirepo ubio svoju suprugu D. N. (36), iz Albanije, a onda zapalio njihovu kuću, da bi na kraju bio uhapšen.

Ovim povodom oglasila se i crnogorska policija.

- Policija je u veoma kratkom roku identifikovala i stavila pod kontrolu lice koje je, kako se sumnja, tokom noći počinilo teško ubistvo svoje nevenčane supruge, a potom podmetnulo požar u kući u kojoj su zajedno živeli, u naselju Kodre u Ulcinju. Odeljenju bezbednosti Ulcinj je te noći, oko 00.30 časova, prijavljeno da je u jednom stambenom objektu, odnosno kući u naselju Kodre, izbio požar. Policajci su odmah izašli na lice mesta, gdje je pronađeno beživotno telo identifikovano kao D. N. (36), državljanka Albanije – saopštila je policija.

Ubrzo nakon toga, policija je pronašla i uhapsila osumnjičenog koji je imao povrede nastale usled požara.

Naknadno je utvrđeno da je reč o B. G. (46), državljaninu tzv. Kosova, koji je transportovan na ukazivanje lekarske pomoći u Opštu bolnicu Bar, a potom i u Klinički centar Crne Gore u Podgorici.

- S događajem je upoznat državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici. Policijski službenici su, u koordinaciji i po nalogu nadležnog tužioca, preduzimali intenzivne mere i radnje na rasvetljavanju slučaja, prikupili obaveštenja od više lica, izuzeli video-snimke sa nadzornih kamera, kao i materijalne dokaze sa mesta događaja koji će biti predmet veštačenja - javljaju iz Uprave policije.

Kako dodaju, dosadašnje policijsko-tužilačke aktivnosti ukazuju na sumnju da je B. G. izvršio krivično delo teško ubistvo, nakon čega je podmetnuo požar na licu mesta i udaljio se.

Uviđaj je obavila nadležna državna tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, uz učešće policijskih službenika i prisustvo veštaka za protivpožarne, eksplozivne i havarijske uzroke.

Telo stradale D. N. upućeno je na sudsko-medicinsku obdukciju u Klinički centar u Podgorici, gde će biti utvrđen tačan uzrok smrti i okolnosti pod kojima je nastupila.

Osumnjičeni B. G. nalazi se pod policijskim nadzorom u Kliničkom centru Crne Gore, gde mu se ukazuje medicinska pomoć zbog opekotina zadobijenih tokom događaja.