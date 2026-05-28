Tokom jakih oluja i grmljavine postoji vrsta udara groma koja može da uništi elektroniku čak i u objektima sa dobrom zaštitom.

Na ovu opasnost upozorio je Artur Surovjecki, stručnjak za oluje i predavač na Univerzitetu u Varšavi, koji godinama proučava atmosferska pražnjenja i njihove posledice.

Zašto gromobran nije dovoljna zaštita?

Prema njegovim rečima, standardni gromobrani uglavnom uspešno štite kuće od takozvanih negativnih pražnjenja, jer usmeravaju električnu energiju bezbedno u zemlju.

Međutim, problem nastaje kod mnogo snažnijih pozitivnih pražnjenja, koja su ređa, ali daleko opasnija. U tim situacijama čak ni isključeni osigurači ne mogu garantovati sigurnost elektronskih uređaja.

Kako pozitivna pražnjenja uništavaju elektroniku?

Surovjecki objašnjava da pozitivni udari groma stvaraju veoma jako elektromagnetno polje oko mesta udara. To polje izaziva elektromagnetnu indukciju unutar električnih instalacija u kući.

Rezultat su nagli i izuzetno jaki električni impulsi koji kroz kablove mogu da sprže televizore, računare, rutere i druge uređaje priključene na struju – i to u deliću sekunde.

Jedini siguran način da zaštitite uređaje

Stručnjaci ističu da postoji samo jedna potpuno sigurna metoda zaštite tokom jakog nevremena – isključivanje uređaja iz utičnice.

To znači da nije dovoljno samo ugasiti televizor ili računar daljinskim upravljačem. Potrebno je fizički izvući utikač iz zida kako bi se sprečilo oštećenje izazvano snažnim elektromagnetnim impulsima.

Posebnu pažnju treba obratiti na skupe uređaje poput računara, televizora, modema i kućnih sistema za internet.

Kako prepoznati najopasniji udar groma?

Pozitivna pražnjenja imaju nekoliko karakteristika po kojima se razlikuju od običnih udara groma.

Prema rečima stručnjaka:

grmljavina je znatno glasnija i podseća na eksploziju ili rafalnu paljbu,

munja izgleda veoma svetlo i uglavnom nema karakteristično grananje,

udar deluje mnogo snažnije od klasične grmljavine.

Iako su ovakvi udari ređi, stručnjaci upozoravaju da se redovno dešavaju i mogu izazvati ogromnu materijalnu štetu ako uređaji ostanu priključeni tokom oluje.