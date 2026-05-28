Vuk Š., konobar iz beogradskog restorana na Senjaku u kojem je ubijen Aleksandar Nešović Baja, pušten je iz pritvora i u nastavku postupka braniće se sa slobode.

On je uhapšen nekoliko dana nakon ubistva, a tereti se za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca, kao i za pomaganje učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Prema rečima izvora bliskog istrazi, pritvor mu je prethodno određen zbog opasnosti da bi mogao da utiče na svedoke.

- Kada se ti svedoci ispitaju, onda po službenoj dužnosti ta osoba bude puštena da se brani sa slobode - objasnio je izvor za medije.

Istraga o ubistvu Aleksandra Nešovića se nastavlja, dok se Vuk Š. brani sa slobode. On je, prema nezvaničnim informacijama, na prvom saslušanju lagao istražne organe da nije bio na licu mesta, ali su oni navodno došli do dokaza da jeste i da nije obavestio policiju o zločinu.

Aleksandar Nešović Baјa biće sahranjen u petak, 29. maјa, u 14 časova i 15 minuta na Bežaniјskom groblju, potvrdila јe porodica nakon što јe okončana zvanična identifikaciјa tela.

Institut za sudsku medicinu „Milovan Milovanović“ dostavio јe u utorak Višem јavnom tužilaštvu u Beogradu zapisnik o izvršenoј identifikaciјi posmrtnih ostataka koјi su pronađeni 21. maјa ove godine u zakopanom buretu u selu Jarkovci, kod Inđije.

Analizom DNK јe nedvosmisleno utvrđeno da se radi o Nešoviću, čiјi јe nestanak supruga priјavila 13. maјa.

Prema saznanjima iz istrage, Nešović јe ubiјen u utorak, 12. maјa, u kasnim večernjim satima između 23 časa i ponoći. Zločin se dogodio u kamin-sali poznatog beogradskog restorana na Senjaku, gde јe žrtva upucana, a zbog sumnje da je to počinio ranije je uhapšen Saša V. zvani Boske, kao i još 10 osoba za koje se sumnja da su umešane u ovu likvidaciju.

Čitava javnost u Srbiji bila je šokirana pre nedelju dana, kada je u selu Jarkovac ispod gomile granja pronađeno zacementirano bure u kom je bilo telo nesrećnog Aleksandra Nešovića Baje.

Istraga i pronalazak tela doveli su do šokantnog otkrića. Pre nego što je telo zaliveno betonom, ubice su pokušale da ga spale da ga psi ne bi pronašli i da bi prikrili eventualne tragove.

Naš izvor tvrdi da je opšte poznato da se vatrom uništavaju tragovi.

- To što je telo zaliveno betonom pa stavljeno u bure koje su zakopali urađeno je kako bi eventualno prikrili miris. U takvim uslovima nijedna životinja, pa ni pas tragač, ne može da nanjuši telo - tvrdi naš izvor.

On dodaje da je dosadašnjom istragom utvrđeno da je žrtva nakon ranjavanja bila živa još oko tri sata.

- Tokom potrage za žrtvom, odnosno telom, pronađeno je više automobila sa tragovima krvi za koje se sumnja da pripadaju ubijenom. Upravo ti tragovi krvi, odnosno njihovo prskanje po vozilima, ukazali su na to da je žrtva tada bila živa i ranjena. Dok je srce pumpalo, telo je izbacivalo krv i upravo zbog te činjenice zna se da je nakon ranjavanja još bio živ - objasnio je naš sagovornik.

Zbog umešanosti u ubistvo i skrivanje tela Aleksandra Nešovića uhapšeni su Saša V. (48), Mario S. (46), Danka V. (42), bivši načelnik policije Veselin Milić (46), Boban M. (41), Savo S. (33), Petko P. (46), Nenad L. (50), Vuk Š. (21) i Dejan S. (50). Milić se tereti za neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog dela.