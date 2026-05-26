Nemačka je hitno pozvala ambasadora Ruske Federacije na razgovor nakon što je Moskva uputila upozorenja zapadnim diplomatama da napuste Kijev, čime su tenzije između Berlina i Moskve dodatno eksplodirale.
Ovaj diplomatski potez nemačkog Ministarstva spoljnih poslova usledio je odmah nakon ruskih poruka upućenih stranim ambasadama u Ukrajini, koje je Berlin protumačio kao direktan politički i bezbednosni pritisak.
U zvaničnom saopštenju nemački zvaničnici poslali su veoma oštru poruku Moskvi i jasno stavili do znanja da se neće povući iz Ukrajine.
– Nećemo se uplašiti i nastavićemo da snažno podržavamo Ukrajinu – poručio je Berlin.
Time je Nemačka praktično odbacila sva upozorenja koja dolaze iz Rusije i potvrdila da nemačka ambasada ostaje u Kijevu uprkos rastućem strahu od novih ruskih udara.
Situacija je dodatno podigla tenzije između dve zemlje koje su već godinama u ozbiljnom diplomatskom sukobu.
Berlin je jedan od ključnih saveznika Kijeva i, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država, jedan od najvećih donatora vojne i finansijske pomoći Ukrajini.
Upravo zbog toga nemačko diplomatsko prisustvo u Kijevu poslednjih meseci nalazi se pod posebnom pažnjom Moskve.
Rusko upozorenje zapadnim ambasadama protumačeno je u nemačkim političkim krugovima kao pokušaj dodatnog zastrašivanja evropskih država koje podržavaju Ukrajinu.
Odnosi između Berlina i Moskve već su ozbiljno narušeni nizom diplomatskih incidenata, međusobnim proterivanjima diplomata i zatvaranjem konzulata.
Novi sukob oko Kijeva sada preti da potpuno blokira i ono malo preostalih kanala komunikacije između dve države.
U nemačkim medijima već se govori o najopasnijoj diplomatskoj krizi između Berlina i Moskve od početka rata u Ukrajini.
Pojedini analitičari upozoravaju da bi dalja eskalacija mogla dovesti do novih oštrih mera, dodatnih sankcija i još većeg političkog sukoba između Rusije i Zapada.
