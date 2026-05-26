Na auto-putu u smeru ka Beogradu kod petlje Požarevac jutros je došlo do ogromnih gužvi i potpunog usporavanja saobraćaja nakon što je šleper ostao preprečen na putu.
- Došlo je do saobraćajne nezgode u kojoj je učestvovao kanion koji je prevozio kombi na prikolici. Formirane su kilometarske kolone vozila, a vozači se sporo kreću ka prestonici. Gužve su katastrofa, kolona je ogromna. U toku je sklanjanje šlepera, rekao je za RINU jedan od vozača koji se našao u zastoju.
Prema trenutno dostupnim informacijama, kamion se kretao iz smera Niša, ali je u nezgodi probio ogradu i izleteo u traku ka Nišu.
Na fotografijama sa lica mesta vide se nepregledne kolone automobila i teretnjaka koje stoje u više traka auto-puta.
Vozačima se savetuje dodatno strpljenje i korišćenje alternativnih pravaca gde god je to moguće.
