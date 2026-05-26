Autobus s učenicima je sleteo s puta kod Obrovca, javlja Večernji list.

Kako je objavila zadarska policija, jutros u 7.58 su dobili dojavu da se na području Bilišana dogodila saobraćajna nesreća.

Kažu se navodi, po dojavi su na lice mesta upućene sve hitne službe.

Prema za sada raspoloživim informacijama, radi se o saobraćajnoj nesreći u kojoj je učestvovao autobus zadarskih registarskih oznaka, koji je vozio na relaciji Muškovci - Obrovac. On je prevozio učenike prema Obrovcu.

Zasad su tri osobe u bolnici, a ostali putnici su zbrinuti. Na licu mesta provodi se uviđaj i preduzimaju se sve potrebne mere i radnje kako bi se utvrdile sve okolnosti nesreće.

