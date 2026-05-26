Zagrebačka policija završila je krivičnu istragu nad 43-godišnjim muškarcem osumnjičenim za pokušaj ubistva dvojice muškaraca, starosti 26 i 35 godina.

Krvavi napad dogodio se u nedelju popodne u Novom Zagrebu, a prethodila mu je svađa u jednom restoranu.

Napadač je uhapšen iste večeri i predat pritvorskom nadzorniku, saopštila je Policijska uprava Zagreba. Svađa zbog razgovora sa zaposlenim Prema policijskom izveštaju, incident se dogodio u nedelju, 24. maja, oko 15:10 časova u restoranu u Svetoklarskoj ulici.

Sumnja se da se 43-godišnjak verbalno posvađao sa dvojicom muškaraca, koji su bili u društvu još jedne osobe. Navodno ga je uznemirio njihov razgovor sa zaposlenim u restoranu. Svađa je eskalirala kada je 43-godišnjak izvukao sklopivi nož i naredio dvojici muškaraca da napuste restoran.

Na parkingu ispred restorana, osumnjičeni ih je napao sa namerom da ih ubije. Prvo je napao 26-godišnjeg muškarca, ubovši ga nožem u glavu, grudi i butinu. Zatim je istim nožem napao 35-godišnjeg muškarca, ubovši ga u stomak, nakon čega je pobegao. Napadač uhapšen, žrtve teško povređene Povređenim muškarcima je ukazana lekarska pomoć u Kliničko-bolničkom centru Zagreb. Bolnica je utvrdila da su obojica zadobili teške telesne povrede. Policija je iste večeri uhapsila napadača. Nakon sprovedene kriminalističke istrage, 43-godišnji osumnjičeni je u zakonskom roku, uz krivičnu prijavu, predat pritvorskom nadzorniku.

