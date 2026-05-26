U Specijalnom sudu u Beogradu danas je za 4. jun zakazano izlaganje završnih reči na suđenju optuženima za ubistvo Zorana Uskokovića, zvanog Skole, 29. januara 2021. godine, u Rakovici, saznaje Tanjug.

U ovom predmetu se kao organizatoru ubistva sudi Nikoli Živanoviću, dok je kao direktni izvršilac optužen Miloš Krstić, a Aleksa Dimitrov i Vladimir Babić su takođe optuženi u ovom slučaju.

Aleksandaru Nikoliću se sudi u odsustvu jer je u bekstvu.

Na prethodnom suđenju postupajući tužilac je u svojoj završnoj reči sudu predložio da Živanovića i Krstića osudi na kazne doživotnog zatvora, saznaje Tanjug.

S druge strane odbrana će završne reči izneti 4. juna, nakon čega bi trebalo da bude zakazano izricanje presude.

Zoran Uskoković zvani Skole je inače bio sin Zorana Uskokovića koji je ubijen 2000. godine na Vidikovcu, a koga su povezivali sa ubistvom Željka Ražnatovića Arkana.Pripadnici ove grupe su optuženi za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i teško ubistvo.

Ova organizovana kriminalna grupa osumnjičena je da je u vremenskom periodu od 8. okobra 2020. do 7. februara 2021. godine delovala sa ciljem da se iz bezobzirne osvete liši slobode sada pokojni Zoran Uskoković.

Osumnjičeni Krstić se, po nalogu Živanovića kako ne bi izazvao sumnju maskirao noseći silikonsku masku starijeg muškog lica, krećući se polako, blago pogureno sa štapom u ruci imitirajući kretanje starijeg čoveka, sa namerom da kod sada pokojnog Uskokovića stvori uverenje da mu ne preti bilo kakva opasnost i prilazeći mu u neposrednoj blizini ispalio dva projektila u pravcu Uskokovića nanevši mu smrtne povrede.

Dimitrov, Babić i Nikolić se sumnjiče da su po nalogu Živanovića, shodno svojim zadacima u okviru ove organizovane kriminalne grupe vršili nabavku oružja za izvršenje krivičnih dela, sakrivanje i uništavanje predmeta i tragova nakon izvršenog krivičnog dela.

Prilikom izvršenja krivičnih dela korišćena je telefonska SKY ECC komunikacija.

