Piše: Suzana Božinović

Kako nezvanično saznajemo, u Zaječaru je upravo uhapšen muškarac, meštanin, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.

Kako je za Alo! ispričao izvor zločinu je prethodila svađa.



- Dvojica prijatelja su sinoć bila u kući jednog od njih u Zaječaru. Obojica su meštani. Počeli su da se prepiru, a zatim da se svađaju. Sve je kulminiralo kada je jedan od njih dvojice oštrim predmetom ubo drugog čoveka u nogu. Ubodeni čovek je tada zadobio tešku telesnu povredu. Lekari su ga odmah transportovali u Niš. Nažalost, čovek je jutros rano preminuo - rekao je izvor za Alo!

Prema rečima našeg sagovornika, oštar predmet kojim je uboden preminuli najverovatnije je bajonet.

BONUS VIDEO: