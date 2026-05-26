Piše: Suzana Božinović
Kako nezvanično saznajemo, u Zaječaru je upravo uhapšen muškarac, meštanin, zbog sumnje da je počinio krivično delo ubistvo.
Kako je za Alo! ispričao izvor zločinu je prethodila svađa.
- Dvojica prijatelja su sinoć bila u kući jednog od njih u Zaječaru. Obojica su meštani. Počeli su da se prepiru, a zatim da se svađaju. Sve je kulminiralo kada je jedan od njih dvojice oštrim predmetom ubo drugog čoveka u nogu. Ubodeni čovek je tada zadobio tešku telesnu povredu. Lekari su ga odmah transportovali u Niš. Nažalost, čovek je jutros rano preminuo - rekao je izvor za Alo!
Prema rečima našeg sagovornika, oštar predmet kojim je uboden preminuli najverovatnije je bajonet.
