Službenici Odeljenja bezbednosti Bijelo Polje su, preduzimajući aktivnosti na sprečavanju i otkrivanju svih oblika zloupotrebe opojnih droga, sa posebnim akcentom na uličnu prodaju narkotika, uhapsili M.S. (19) i maloletnika starog 16 godina iz Bijelog Polja, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode iz UP, sumnja se da je M.S. ovom maloletniku prodao opojnu drogu marihuanu za određeni novčani iznos, nakon čega je ovaj maloletnik istu predao drugom maloletnom licu, takođe starom 16 godina, radi dalje distribucije.

– Marihuanu su pronašli i oduzeli policijski službenici prilikom kontrole. Osumnjičeni M.S. i maloletno lice kojem je on prodao marihuanu i koje je potom drogu stavilo u promet će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Protiv drugog maloletnika će u zakonom predviđenom roku biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom Sudu za prekršaje, zbog izvršenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga – poručuju iz UP.

Sprečavanje, otkrivanje i procesuiranje svih oblika zloupotrebe opojnih droga, dodaju, i u narednom periodu biće jedna od prioritetnih aktivnosti u radu policijskih službenika.

