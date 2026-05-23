Pravi horor dogodio se večeras u Takovskoj ulici kada je grupa od deset huligana sa obeležjima „Studenti pobeđuju“ brutalno napala radnike Parking servisa dok su sedeli u službenom vozilu.

Prema informacijama sa terena, nasilnici su radnike napali nožem i metalnim šipkama, a sve se dogodilo oko 21 čas kod Glavne pošte.

U pitanju je bilo vozilo Parking servisa koje se na toj lokaciji nalazilo po nalogu saobraćajne policije.

Kako se navodi, huligani su iz čista mira nasrnuli na dvojicu zaposlenih koji su mirno sedeli u dizalici, nakon čega je usledilo brutalno prebijanje.

Dvadesetpetogodišnjem radniku polomljena je šaka, a sa teškim telesnim povredama hitno je prevezen u Urgentni centar.

Drugi radnik prošao je kroz pravu dramu – nasilnici su mu, prema navodima, stavili nož pod grlo, opljačkali ga i oduzeli mu novac, a zatim ga brutalno pretukli.

Službeno vozilo Parking servisa pretrpelo je velika oštećenja i kasnije je prevezeno na plac preduzeća.

Napad je izazvao ogorčenje javnosti, a iz Parking servisa zatraženo je da policija i nadležni organi hitno identifikuju i uhapse napadače.

– Najoštrije osuđujemo napad na naše radnike i zahtevamo hitnu reakciju nadležnih organa – navodi se u reakciji nakon incidenta.

Večerašnji napad dodatno je uznemirio građane nakon niza nasilnih scena koje su obeležile proteste i nerede u centru Beograda.