Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Petru U, konobaru restorana "27" zbog sumnje da jeučestvovao u prikrivanju ubistva Aleksandra Nešovića Baje u tom restoranu.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Ivona Čogurić.

On je osumnjičen za izvršenje krivičnih dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Osumnjičeni je prethodno saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, gde je iskoristio svoje zakonsko pravo da se brani ćutanjem.

On je, kako se sumnja, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela, iako je to prvobitno negirao u iskazu koji je dao tokom informativnog razgovora sa policijskim službenicima.

Sumnja se da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima u ovom postupku učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje krivičnog dela teško ubistvo i učinilaca.

Povodom ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu "27" na Senjaku uhapšeno je 11 osoba.

