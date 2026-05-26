U masovnoj tuči ispred ugostiteljskog objekta u Tesliću povređene su tri osobe, a među njima i maloletnik.

Naime, Policijska stanica Teslić istražuje fizički sukob koji se dogodio 23. maja, oko 1.30, ispred jednog ugostiteljskog objekta u Tesliću, a učestvovalo je više osoba.

U sukobu su povređene tri osobe, među kojima je i jedno maloletno lice.

Kako navode iz policije, dosadašnjom istragom utvrđeno je da se u vezu sa događajem mogu dovesti osobe inicijala I. I., S. P., V. M., M. R., S. L. i D. Đ., svi sa područja Teslića.

O slučaju je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj, koji je događaj okvalifikovao kao krivično delo nasilničko ponašanje. Dalji rad na dokumentovanju slučaja je u toku.

Tokom prethodnog dana policiji je prijavljena i provala u pomoćni objekat na području Doboja, gde policijski službenici rade na rasvetljavanju krivičnog dela teška krađa.



