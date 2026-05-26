Korpus islamske revolucionarne garde Irana (IRGC) saopštio je danas da je presreo i oborio neprijateljski američki dron MQ9.

"Američka teroristička vojska, nastavljajući svoje intervencionističke avanture u regionu i agresivno ponašanje, ušla je u iranski vazdušni prostor u regionu Persijskog zaliva, a odbrambene jedinice Revolucionarne garde, kako bi odbranile teritorijalni integritet naše zemlje, identifikovale su i oborile dron MQ9 nakon pažljivog obaveštajnog praćenja", saopštio je IRGC, prenosi Tasnim.

Prema podacima Kongresne istraživačke službe cena letelice MQ9 se procenjuje na 32 miliona dolara.

Kako se navodi, otvorena je vatra i na dron RQ4 i invazivni lovac F35, koji su primoravani da beže i napuste teritorijalne vode Irana.

"Revolucionarna garda upozorava na svako kršenje primirja od strane agresorske američke vojske i smatra pravo na odmazdu legitimnim i izvesnim", zaključuje se u saopštenju.

Podestimo, kako prenose iranski mediji, više osoba poginulo je u napadima izraelsko-američkih snaga na iranske brodove u blizini Ormuskog moreuza.

Kako se navodi, napad američkih i izraelskih aviona se dogodio južno od iranskog ostrva Larak u Ormuskom moreuzu i tom prilikom ubijeno je nekoliko iranskih državljana, prenosi Fars.

