Pripadnici policije su u munjevitoj akciji savladali blokadera i koji je hteo policajcu da oduzme pištolj, čime je sprečena moguća tragedija usred haosa na ulicama!



Scene intervencije bile su jezive! U trenutku potpune tenzije i sukoba, policija je reagovala neverovatnom brzinom, oborila osumnjičenog na zemlju. Pištolj je zaštićen dok su policajci pokušavali da uspostave kontrolu i spreče još veći haos među okupljenima.

Neverovatna scena, policajci uleću među okupljene, savladavaju muškarca. Atmosfera je u sekundi postala potpuno usijana, dok su ljudi u panici posmatrali šta se događa.

Policija je brzom i odlučnom reakcijom sprečila potencijalno ozbiljan incident u trenutku kada su tenzije u centru grada već bile na ivici eksplozije. Građani koji su se zatekli na licu mesta ostali su u šoku zbog prizora oružja usred protesta i haosa na ulicama.

Posebno zabrinjava činjenica da se sve dogodilo među velikim brojem ljudi, dok su ulicama odjekivali povici, sirene i sukobi. U jednom trenutku nastala je potpuna pometnja, a prolaznici su pokušavali da se sklone dok je policija neutralisala opasnost.

Dok su blokaderi pravili haos na ulicama Beograda, pripadnici MUP-a satima su pokušavali da očuvaju red i zaštite građane od eskalacije nasilja koje je potreslo prestonicu.



Šta je blokader hteo sa pištoljem to će MUP Srbije ustanoviti!

