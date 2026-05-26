Snimak gostovanja profesora Zoran Stojiljković i kandidatkinje sa blokaderske liste Jelena Stupljanin postao je viralan, dok korisnici društvenih mreža, uključujući blokadere, masovno komentarišu i ismevaju njen nastup.

Posebnu pažnju izazvao je trenutak kada je profesor Stojiljković, tokom njenog monologa, zadremao u studiju.

Ni blokaderi nisu imali mnogo razumevanja za njen nastup, pa su usledili brojni negativni komentari na mrežama:

- "Toliko preglumljuje, nepodnošljivo je"

- "Bukvalno ne znam kako neko može ovo da sluša, ekstremno uznemirujuće"

- "Ne znam šta je sa njim, ali ja sam ozbiljno alergična na način na koji ova žena go-vo-ri i o-se-ća...“

- "I bez tona je teško gledati".

Ovo je samo još jedan primer koji pokazuje kave su kandidati sa blokaderske liste kad ne mogu da slušaju ni sami blokaderi.

