Snimak gostovanja profesora Zoran Stojiljković i kandidatkinje sa blokaderske liste Jelena Stupljanin postao je viralan, dok korisnici društvenih mreža, uključujući blokadere, masovno komentarišu i ismevaju njen nastup.
Posebnu pažnju izazvao je trenutak kada je profesor Stojiljković, tokom njenog monologa, zadremao u studiju.
Ni blokaderi nisu imali mnogo razumevanja za njen nastup, pa su usledili brojni negativni komentari na mrežama:
- "Toliko preglumljuje, nepodnošljivo je"
- "Bukvalno ne znam kako neko može ovo da sluša, ekstremno uznemirujuće"
- "Ne znam šta je sa njim, ali ja sam ozbiljno alergična na način na koji ova žena go-vo-ri i o-se-ća...“
- "I bez tona je teško gledati".
Ovo je samo još jedan primer koji pokazuje kave su kandidati sa blokaderske liste kad ne mogu da slušaju ni sami blokaderi.
BONUS VIDEO
Komentari (3)