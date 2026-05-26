U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Petar U. (20) zbog sumnje da je zajedno sa drugim osumnjičenim licima, u postupku koji se vodi povodom teškog ubistva A.N.12. maja u restoranu "27", učestvovao u radnjama koje su usmerene na prikrivanje ubistva i učinilaca.

Osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopšteno je iz tog tužilaštva.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da osumnjičenom odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Petru U. se na teret stavljaju krivična dela neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela.

Povodom ubistva A.N. u restoranu “27” na Senjaku uhapšeno je 11 osoba.