Slučajevi vožnje u kontrasmeru na putevima Srbije i dalje ne prestaju, pojedini nesavesni vozači i dalje se oglušavaju o pravila, uprkos pooštrenim merama i kaznama MUP kada je reč o ovoj vrsti vožnje. Od početka ove godine otkriveno je čak 197 prekršaja, a taj broj, sudeći po objavama na društvenim mrežama i dalje raste, a ovoga puta zabeleženi su kod Nove Pazove i Beške.

Najnoviji prekršaji vožnje u kontrasmeru zabeleženi su sinoć na mostu kod Beške i na auto-putu kod isključenja za Novu Pazovu.

Kako se može videti na snimcima koje je objavila stranica "ns_kritični_vozači", na mostu kod Beške usnimljen je automobil u kontrasmeru, ali ovoga puta u zaustavnoj traci. Kako se može videti, on se u tom momentu nije kretao. Verovatno je uvideo da je pogrešio i odlučio da je najbolje da se stane u zaustavnoj traci.

Drugi slučaj zabeležen je na auto-putu kod isključenja za Novu Pazovu gde se vidi vozilo sa upaljena sva četiri pokazivača pravca na samom račvanja puta.

Kako su iz MUP-a ranije napomenuli, tokom 2025. godine policijski službenici saobraćajne policije otkrili su 450 saobraćajnih prekršaja kretanja u suprotnom smeru, a od početka ove godine otkriveno je čak 197 navedenih prekršaja.

Propisana novčana kazna za prekršaj kretanja u suprotnom smeru je od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora do 60 dana, najmanje 5 meseci zabrane upravljanja motornim vozilom i 9 kaznenih poena.

Takođe, ističu da je pri Upravi saobraćajne policije formirana grupa, odnosno tim koji prati prekršaje na društvenim mrežama i preduzima neophodne mere u cilju rasvetljavanja prekršaja i sankcionisanja učinilaca, rekli su nam iz MUP-a.

Apeluju na sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i saobraćajne propise.

