Tokom jutarnjih sati na auto-putu Miloš Veliki na deonici Pakovraće-Požega kod tunela Laz došlo je do saobraćajnog incidenta kada je uočeno da se jedno vozilo kreće u suprotnom smeru. Odmah su reagovali nadležni i upozorili vozače.

- U jutarnjim satima na auto-putu Miloš Veliki kod tunela Laz emitovano je hitno upozorenje preko razglasa da se jedno vozilo kreće u suprotnom smeru. Nadležni su apelovali na vozače da odmah zaustave svoja vozila i budu dodatno oprezni kako bi se izbegla eventualna saobraćajna nezgoda - potvrđeno je za RINA u "Putevima Srbije".

"Upozorenje, vozilo u suprotnom smeru! Smanjite brzinu, zaustavite vozilo", čulo se sa razglasa.

Na vozače se apeluje da poštuju saobraćajne propise, ističući da je posebno i strogo kažnjiva vožnja u suprotnom smeru.

Podsetimo, ranije je potpukovnik Uprave saobraćajne policije Dejan Stević najavio mogućnost uvođenja dodatnih sistema upozorenja, na auto-putevima širom Srbije, po uzoru na one u Nemačkoj, a koji bi odmah emitovali upozorenja o vozilima koji se kreću u kontrasmeru.