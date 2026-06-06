Uprkos zabranama, naloženim drakonskim kaznama od strane saobraćajne policije, "epidemija" vožnje u kontrasmeru na srpskim auto-putevima izgleda na prestaje. Još neki nesavesni vozač kad-kad se ogluši o pravila i vrlo brzo osvane na društvenim mrežama, tako je bilo i danas na auto-putu kod Vrčina.

Naime, na auto-putu pri isključenje kod naplatne rampe Vrčin jedan vozač automobila vozio je u kontrasmeru, a da stvar bude još gora - na toj deonici puta nalaze se dva prepoznatljiva fluorescentna saobraćajna znaka na kome piše "STOP - POGREŠAN SMER".

Svi se pitaju jedno - kako vozač nije video znak?

Prema rečima potpukovnik Uprave saobraćajne policije Milana Maličevića, uzroci tih pojava najčešće zbunjenost i pad koncentracije kod vozača i ukazao da je najveći broj zabeleženih slučajeva na državnom putu A1, odnosno auto-putu od Horgoša do Preševa.

- Evidentno je da je sad u poslednje vreme porast toga, tako da će Ministarstvo preduzeti u narednom periodu sve mere da vidimo šta možemo mi da učinimo iz naših nadležnosti - dodao je on.

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