Policija je tokom opsežne pretrage terena u močvarnom području kod Tutina pronašla pištolj za koji se sumnja da je korišćen u krvavom sukobu zbog spora oko međe, u kojem je teško povređen muškarac Z.A.



Prema informacijama do kojih su došli istražni organi, tokom višesatne pretrage nepristupačnog i močvarnog terena pronađen je i mobilni telefon povređenog muškarca, kao i više čaura koje će biti predmet veštačenja. U akciji su učestvovali pripadnici policije i druge službe, a za pretragu terena korišćena je i mehanizacija zbog otežanih uslova na terenu.

Teško povređeni Z.A. nakon ukazane pomoći prebačen je u Klinički centar Kragujevac, gde se lekari bore za njegov život. Prema ranijim informacijama, on je zadobio prostrelne rane u predelu nogu, kao i teške povrede glave nastale udarcima tvrdim predmetom. Nezvanično, muškarac se nalazi u komi i životno je ugrožen.

Policija je zbog ovog slučaja uhapsila četiri osobe, dok se za još jednim identifikovanim osumnjičenim i dalje intenzivno traga. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja i individualna odgovornost učesnika sukoba.

Podsetimo, krvavi obračun dogodio se u selu Boroštica na Pešterskoj visoravni. Prema dosadašnjim saznanjima, sukob je izbio zbog višegodišnjeg spora oko zemljišta, odnosno međe.

Nakon svađe došlo je do upotrebe vatrenog oružja i fizičkog nasilja, pri čemu je Z.A. teško povređen. Policija je odmah pokrenula opsežnu akciju na terenu, a potraga za dokazima dovela je do pronalaska pištolja, čaura i drugih predmeta značajnih za rasvetljavanje ovog slučaja.

