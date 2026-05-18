Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Nemanja Đuran priveden je na informativni razgovor povodom ubistva Aleksandra Nešovića Baje koje se dogodilo 12. maja na Senjaku.

Ovim povodom oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu.

"Istraga Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koja je pokrenuta protiv 10 lica zbog postojanja osnova sumnje na izvršenje krivičnog dela Teško ubistvo i drugih krivičnih dela usmerena je u pravcu utvrđivanja postojanja njihove krivične odgovornosti.

U tom cilju tužilaštvo u saradnji sa policijom prikuplja sve potrebne informacije i obaveštenja od lica koja mogu da imaju određena saznanja u vezi sa ovim krivično-pravnim događajem.

Istim povodom izjavu u svojstvu građana u cilju prikupljanja potrebnih obaveštenja juče je dao nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije (UKP) Nemanja Đuran.

Tužilaštvo upozorava da niko izvan nadležnih organa - VJT u Beogradu i po njegovom odobrenju Ministarstvo unutrašnjih poslova, nije ovlašćen da iznosi informacije u javnost u vezi sa istragom koja je u toku.

VJT u Beogradu ponovo apeluje na medije da ne prenose neproverene i netačne informacije, jer će tužilaštvo i policija blagovremeno obaveštavati javnost o toku ovog postupka", piše u saopštenju VJT.

Podsetimo, Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za 10 osoba osumnjičenih za učešće u brutalnom ubistvu i prikrivanju likvidacije Aleksandra Nešovića Baje (48).

Kao direktni izvršioci teškog ubistva na podmukao način terete se Saša Vuković zvani Boske (48), nekadašnji pripadnik MUP-a koji je prema operativnim podacima povukao obarač, i Mario S. (46).

Prema nezvaničnim saznanjima, on već godinama nije deo policijske službe.

Među onima koji su poslati iza rešetaka nalazi se i sada već bivši načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić, dok je jedinoj uhapšenoj ženi u ovom slučaju, Danki V., supruzi osumnjičenog direktnog izvršioca, određen kućni pritvor sa nanogicom.

Policijsko-tužilački mozaik je potpuno sklopljen - Aleksandar Nešović je namamljen u poznati restoran na Senjaku, gde je surovo likvidiran. Iako se zvanično za njegovim telom i dalje traga (dok istražni organi češljaju teren nakon informacija da su ga se ubice otarasile), prikupljeni materijalni dokazi u samom lokalu - poput čaura kalibra 9 mm i tragova krvi - ne ostavljaju prostor za sumnju.

U toku je opsežna potraga za telom Aleksandra Nešovića. Danas da su se u potragu uključili i pripadnici Vojske Srbije i Srpske žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije.

- Srpska policija u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja, teškog krivičnog dela, i svi resursi ministarstva i direkcije policije su usmereni na pronalaženju, eventualno pronalaženju tela nestalog lica - naveo je direktor policije Dragan Vasiljević i dodao:

- Mi smo u prethodnim danima vršili intenzivnu pretragu terena, angažovani su resursi direkcije policije, ministarstva unutrašnjih poslova. Od jutros smo na ovu aktivnost uključili i pripadnike Vojske Srbije, tako da je veliki broj pripadnika Srpske žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice Vojske Srbije, uprave kriminalističke policije, angažovan na pretrazi terena, pretrazi akvatorija, pretrazi jezera u okolini Beograda i u cilju pronalaska eventualno lica koje se traži.