Pevačica Maja Marijana se udavala dva puta, a njen prvi suprug bio je poznati TV voditelj Željko Stefanović.

Njihova priča počela je 1994. godine, kada su se upoznali u Stefanovićevoj emisiji "Uz nedeljni ručak" na tadašnjem Trećem kanalu.

U brak su stupili 1995. godine, a Željko je kasnije opisao taj period kao zajednicu zasnovanu na iskrenoj ljubavi koja je trajala do 1998. godine.

Iako brak nije opstao, par se razveo sporazumno kada su shvatili da im više ne ide, ali su uprkos tome ostali u sjajnim odnosima.

Prema rečima bivšeg supruga, ćerka Anđela je izrasla u uspešnu mladu devojku.

Bila je odlična učenica gimnazije, aktivno se bavila sportom i savladala je savršeno engleski i nemački jezik.

Anđela je jedno vreme živela sa ocem, ali je redovno održavala kontakt i viđala se sa majkom Marijanom.

Prošla agoniju

Pevačica Maja Marijana dva puta je prošla kroz pravu neprijatnost. Njoj je neko u dva navrata stavio uređaj za praćenje na automobil, zato je drugi put pre nekoliko godina rešila da se obrati policiji.

Javno je priznala da je neko prati i da je to slučaj za nadležne organe.

- Nažalost, ovo je drugi put da mi je postavljen uređaj za praćenje ispod auta. Ovoga puta je pozvana policija, preuzeli su uređaj i nadam se da ću saznati ko je to uradio - rekla je Maja tada.

BONUS VIDEO: