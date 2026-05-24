Večeras oko 19 sati zapalio se autobus jednog saobraćajnog preduzeća, na relaciji Padina - Pančevo.

Požar se dogodio na teritoriji Crepaje, piše Zdravo Pančevo.

Prema svedočenju sagovornika Lazara Filipovića, koji se zatekao u autobusu zajedno sa još 7-8 putnika, niko nije povređen.

"U toku vožnje je počelo da dimi, vozač je brzo zaustavio autobus i svi smo izašli pre nego što se vatra proširila. Intervenisali su vatrogasci, to sam uspeo da vidim pre nego što mi je stigao drugi prevoz" rekao je Lazar.

Za sada nije poznato kako je do požara došlo.

BONUS VIDEO: