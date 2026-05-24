U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena danas je svečano otvorena tradicionalna smotra folklora "U susret Vidovdanu", manifestacija koja već četvrt veka okuplja kulturno-umetnička društva i čuva srpsku tradiciju, pesmu i igru. Ove godine obeležava se i jubilarnih deset godina održavanja ove manifestacije u samoj svetinji.

Prisutnima se na otvaranju obratio predsednik Udruženja novinara Srbije (UNS) Živojin Rakočević, koji je istakao značaj očuvanja kulture i zajedništva kroz ovakve događaje, dok je dobrodošlicu učesnicima uputio i Đorđe Lakušić, predsednik Kulturno-umetničkog društva "Kopaonik" iz Leposavića.

Ova manifestacija je prvi put održana 2001. godine u Zubinom Potoku, gde se organizovala sve do 2011. godine.

Podršku organizaciji i ove godine pružili su Kancelarija za KiM i Ministarstvo kulture Republike Srbije. Pored folklornih nastupa, u okviru smotre organizovane su i likovne i literarne sekcije koje okupljaju mlade stvaraoce iz različitih krajeva.

Među učesnicima ovogodišnje smotre su i članovi Kulturno-umetničkog društva "Metohija" iz Goraždevca, koji će, zajedno sa brojnim drugim ansamblima, tokom dana predstaviti bogatstvo narodne tradicije.

Današnje otvaranje samo je početak programa koji će biti nastavljen nastupima folklornih društava i drugim kulturnim sadržajima.

I ove godine, kao i prethodnih, u manastiru Svetih Arhangela okupio se veliki broj članova kulturno-umetničkih društava, vernika i ljubitelja narodnog folklora.

