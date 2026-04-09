Tokom vožnje kroz Suboticu, jedan vozač primetio je neobičnu situaciju i odlučio da je snimi.

Na snimku se vidi autobus čiji je brisač potpuno iskrivljen i pomera se van kontrole, praktično „mašući“ pored vozila i stvarajući potencijalnu opasnost u saobraćaju.

„Prijateljsko brisanje šoferke“ nasmejalo korisnike

Uz objavu je dodat i šaljiv opis da autobus „nudi prijateljsko brisanje šoferke vozilima pored sebe“, što je izazvalo brojne reakcije i komentare.

Mnogi korisnici su u ovoj situaciji videli humor, ali i potencijalnu opasnost.

Opasna situacija u saobraćaju

Posebnu pažnju privukla je činjenica da se autobus kretao levom trakom, dok je neispravan brisač mogao da ugrozi druga vozila.

Vozači koji su se našli u blizini morali su da procene kako da izbegnu kontakt sa pokvarenim delom koji se nekontrolisano pomerao.

Da li je kvar saniran?

Iako nije poznato kada je tačno snimak nastao, postoji nada da tokom ove vožnje nije došlo do štete i da je kvar u međuvremenu otklonjen.

Ovaj video iz Subotice još jednom pokazuje kako neobične situacije iz svakodnevnog života brzo postaju viralne.

Dok jedni vide humor, drugi upozoravaju na važnost bezbednosti u saobraćaju.