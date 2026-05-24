Pred italijanskim sudom pojavilo se četvoro optuženih za teške krađe, a među njima i „šefica“ Šakira iz Bosne i Hercegovine, koja se obratila video-linkom iz zatvora u Rimu.

Njih četvoro osuđeno je na ukupne kazne od nešto manje od osam godina, a uglavnom se radi o sporazumu o priznanju krivice.

Policija traga za još najmanje četvoro, koji su trenutno nedostupni italijanskim vlastima, a jedna osumnjičena tek treba da bude izručena iz Španije, ali se čeka okončanje procedure oko evropskog naloga.

Juče je pred sudijom za prethodni postupak, Đulijom Kauči, okončana prva faza procesa u okviru velike istrage protiv džeparenja u Veneciji koju je vodila vojna policija. Ukupno je optuženo 23 džeparoša.

Na ročištu, putem video-linka iz zatvora u Rimu, sudu se obratila i Šakira Ibrahimović, koja je pre nego što je pristala na kaznu od godinu i 10 meseci, kako je dogovoreno između tužioca Giorgia Gave i njenog advokata Damiana Danesina, lično priznala i preuzela svoju odgovornost, rekavši da je imala trenutak slabosti jer je u vreme događaja bila trudna sa ćerkom.

„Žao mi je, izvinjavam se, nisam znala šta radim. Sada u Rimu mi je bolje.“ Takođe je izjavila da je spremna da nadoknadi štetu žrtvama čim bude imala finansijske mogućnosti.

Za Šakiru, kao i za njenu saučesnicu Beharu Hamidović, koja je osuđena na dve godine, traženo je ukidanje mera – zatvora i kućnog pritvora, ali je tužilac dao pozitivan odgovor samo za prvu, dok je za drugu odbio.

Još dve optužene, Marcela Hrustić (advokat Guido Galletti) i Leonarda Kos, završile su postupak sa kaznama od godinu i dva meseca, odnosno osam meseci. Preostalih 13 slučajeva upućeno je na suđenje pred većem kojim predsedava sudija Stefano Manduzio, sa prvim ročištem zakazanim za 24. septembar.



