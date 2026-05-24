Nakon brutalnog napada na mladiće kod poznatog splava u Bulevaru vojvode Bojovića, beogradska policija je oko sat vremena nakon ponoći proglasila akciju "Vihor".

Intenzivno se traga za petoricom nasilnika koji su u bekstvu, prenosi Telegraf.

Ispred jednog od poznatih splavova na potezu kod Beton hale, sinoć desetak minuta iza ponoći, došlo je do teškog incidenta i masovnog krvavog obračuna. Prema najnovijim informacijama, sukob se odigrao na samom parkingu, a u napadu je povređeno više osoba.

Policija je odmah nakon uviđaja, oko jedan sat ujutru, podigla nivo bezbednosti na najviši nivo i aktivirala akciju "Vihor" na teritoriji grada.

Policijske snage su blokirale ključne saobraćajnice i izlaze iz ovog dela grada, a potraga je usmerena na grupu muškaraca koja je nakon ubadanja pobegla u nepoznatom pravcu.

- Traga se za petoricom nasilnika koji se sumnjiče da su učestvovali u ovom brutalnom napadu. Sve raspoložive snage su na terenu - navodi izvor blizak istrazi.

Iako su prve informacije ukazivale na dvoje povređenih, krvavi bilans sa parkinga kod Beton hale je veći.

Mladići od 19 i 20 godina zadobili su teške ubodne rane u predelu stomaka i hitno su prevezeni u crvenu zonu Urgentnog centra.