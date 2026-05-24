Generalni sekretar NATO-a Mark Rute izjavio je da je tokom sastanka ministara zemalja Alijanse čuo „mnogo ohrabrujućih komentara“ o podršci Ukrajini.

Uoči sastanka ministara spoljnih poslova NATO-a, Rute je izrazio nezadovoljstvo činjenicom da samo šest ili sedam evropskih zemalja obavlja najveći deo posla kada je reč o kupovini američkog oružja za Ukrajinu u okviru programa nabavke naoružanja PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Nakon sastanka, novinari su ga pitali da li se situacija promenila.

Rute je rekao da je dobio pozitivan odgovor saveznika i dodao da će pratiti da li će ispuniti svoja obećanja.

„Dobio sam mnogo ohrabrujućih komentara o tome. Naravno, sada moramo da vidimo da li će to zaista i ispuniti. A ja ću učiniti sve da se pobrinem da to i urade. Ali moram da kažem da je to apsolutno shvaćeno u sali“, rekao je on.

Podrška Ukrajini biće jedna od tema razgovora na sastanku ministara NATO-a u Švedskoj, gde se očekuje da Norveška pozove na povećanje doprinosa za odbrambene kapacitete Ukrajine.

Na marginama događaja očekuje se i sastanak Saveta NATO-Ukrajina na nivou ministara spoljnih poslova, u formatu neformalne večere kojoj će prisustvovati ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha.

Sibiha je 21. maja sa Ruteom razgovarao o pretnjama koje predstavljaju Rusija i Belorusija.