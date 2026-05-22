Helen i Nel Barat iz Vustera u Engleskoj hitno su prebačene u bolnicu nakon što ih je udario automobil dok su se vraćale iz prodavnice u Budvi.

Njih dve, koje su putovale zajedno sa Nelinim dečkom, bile su u poseti Heleninoj starijoj ćerki Eli kada se incident dogodio 13. aprila, navode portal i stranica na GoFundMe platformi, prenosi People.

Majka (53) i ćerka (19) ostale su bez svesti nakon što je automobil navodno "naišao niotkuda i oborio ih", prema opisu na GoFundMe stranici.

- Moja mama i sestra imaju ozbiljne, dokumentovane povrede koje će im promeniti život i gledam kako pate dok istovremeno moram da se borim za njihovu osnovnu negu - rekla je Ela za "Worcester News", dodajući da se incident dogodio samo tri sata nakon što su stigle na odmor u Crnu Goru.

Prema navodima portala, Nel je zadobila prelom ključne kosti i prelome pršljenova, a ima i veliku otvorenu ranu na leđima. Helen ima prelom stidne kosti, rasečenu usnu koja pokazuje znakove infekcije i 10 povreda glave koje su morale da budu ušivene.

Na fotografijama objavljenim na GoFundMe stranici vidi se Helen sa šavovima na usnama i glavi, dok je Nel fotografisana kako leži u bolničkom krevetu. Takođe je objavljena i fotografija velike rane na Nelinim leđima.

- Dečko moje sestre rekao je da je automobil prešao preko ivičnjaka kao da želi da se parkira, ali je samo nastavio da ide. Vozač se zaustavio, a policija je uzela izjave od njega i drugih ljudi koji su bili tamo - rekla je Ela.

U svom izveštaju na GoFundMe stranici, Ela je rekla da osiguranje njene majke i sestre nije važeće i da porodici "očajnički treba pomoć" da ih vrati kući.

Prema Worcester News-u, Helen i Nel imaju globalno zdravstveno osiguranje, ali ono ne pokriva medicinsku repatrijaciju i nisu znale da im je putno osiguranje isteklo.

- Mučili smo se da dobijemo odgovore o njihovim povredama, čak ne znamo ni da li je moja mama imala CT skeniranje zbog mogućih povreda mozga - navela je Ela, dodajući da je situacija bila "užasna za svedočiti i da se oseća bespomoćno".

- Brinemo se da bi njihove povrede mogle biti gore i imati trajne posledice. Pokrenuli smo apel da ih vratimo kući i bilo bi tako lepo imati malo pomoći i podrške - nastavila je Ela.

- Trenutno smo samo ja, moj dečko i devetnaestogodišnji dečko moje sestre, nas troje mladih ljudi koji moraju da se snađu u stranom bolničkom sistemu i pravnoj bici - dodala je ona.

GoFundMe stranica je do sada prikupila preko 8.105 dolara od cilja od 8.780 funti. Donacije će biti iskorišćene za povratak Helen i Nel u Veliku Britaniju, tekuće medicinske troškove, hranu, smeštaj i sudske troškove.

- Imamo CT dokumentaciju svih povreda. Sarađujemo sa britanskom ambasadom i pravnim savetnikom. Svaki peni ide direktno da Helen i Nel bezbedno stignu kući i da se o njima pravilno brine - dodaje se u Elininom saopštenju na stranici.

Alo/People

