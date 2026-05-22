Muškarac iz Špionice pao je sa Starog grada Gradina u Srebreniku.

Kako je za "Avaz" potvrđeno iz dežurnog Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona, imali su prijavu o ovom događaju.

- Muška osoba je pala sa tvrđave i transportovana je na ukazivanje lekarske pomoći. Nemamo za sad drugih informacija - rečeno je za "Avaz".

Kako su kazali iz Vatrogasnog doma Srebrenik, intervencija u ovom slučaju je okončana. Istakli su da je reč o muškarcu koji je planinar, međutim, kako navode, on se sapleo tokom planinarenja.

Prema nezvaničnim informacijama reč je o lakšim povredama.

BONUS VIDEO